  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Etiketler: Genelkurmay Başkanlığı, Terörle Mücadele, terörist, Fırat Berkpınar, Arananlar Teröristler Listesi
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