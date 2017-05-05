Son bir haftada 78 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından, terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada, "Arananlar Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan Fırat Berkpınar'ın da arasında bulunduğu 78 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.