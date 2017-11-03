Son bir haftada 66 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre yurt içindeki operasyonlar Hakkari, Tunceli, Siirt, Diyarbakır ve Erzurum'da yapıldı.

Irak'ın Kuzeyindeki terör yuvaları ise havadan vuruldu.

Bugün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerle birlikte son bir haftada, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 66'ya yükseldi.

Teröristten 4'ünün örgütün sözde lider kadrosundan olduğu açıklandı.

Örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyonlarda 48 el yapımı patlayıcı imha edildi.

TRT HABER