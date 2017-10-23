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Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

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Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. 

Bakanlık yaptığı açıklamada, yurt içinde toplam 64 terörist etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 131 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. 

Yurt içinde düzenlenen bin 455 operasyonda, 5 bin 649 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi. 

Açıklamada, 643 kişinin FETÖ/PYD ile, 69 kişinin DEAŞ ile, 16 kişinin de 
aşırı sol ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. 

Kaynak: TRTHABER  

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele, operasyon, bilgilendirme
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