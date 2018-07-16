Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı son bir haftda yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş olayları ile ilgili bilançoyu açıkladı.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurları bin 950 operasyon gerçekleştirdi.

Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda arananlar listesi kırmızı kategoride bulunan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan 'Nervan kod adlı 'Yunus Dalgın’ın da bulunduğu toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi.

4 bin 864 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK mensubu 209, DEAŞ mencubu 58, FETÖ mensubu 467 kişi gözaltına alındı.

3 bin 453 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından aranan 105 kişi ile 105 düzensiz göç olayında ise 4 bin 292 kişi gözaltına alındi.

Yapılan terör operasyonlarında çok sayıda silah, mühimmat ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber