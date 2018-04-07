Son bir haftada 4'ü lider kadrodan 108 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, muhtelif tipte toplam 34 silah ele geçirildi. 59 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Son bir hafta içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Mardin, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

İcra edilen operasyonlarda; 4’ü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 77 olmak üzere toplam 108 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...