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Son bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.