Son bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, altısı sağ olmak üzere toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.