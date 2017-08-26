Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari ve Şırnak'ta sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlara devam edildi.

Şırnak Beytüşşebap, İncebel, Kato Dağı, Silopi ve Namaz Dağı, Diyarbakır Hani ile Hakkari Yüksekova bölgelerinde 17-24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 17 piyade tüfeği, bir adet makineli tüfek, 3 roketatar, 4 av tüfeği, 2 tabanca olmak üzere toplam 27 silah, 280 kilogram amonyum nitrat, 5,2 kilogram C-4 tipi patlayıcı, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Van'da bomba yüklü araç imha edildi

Tespit edilen 30 el yapımı patlayıcının imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 14 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Van Gürpınar'ın Özlüce Mahallesi'nde bomba yüklü olduğu belirlenen araca, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, teröristlerce bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler ve düzenlenen operasyonlar sonucu, 100 bin 960 paket kaçak sigara, 214 litre akaryakıt, 200 kök kenevir ve 150 gram kubar esrar ele geçirildi.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 9 bin 440 kişi yakalandı.

Son bir haftada düzenlenen operasyonlar sırasında 2 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlama, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önleme, yerinden edilenlerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlama, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engelleme amacıyla düzenlenen harekat sürüyor.

TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasındaki 243 yerleşim yeri ile 2 bin 15 kilometrekare alanı kontrolü altında tutuyor.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ile mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.