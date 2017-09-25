Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18-25 Eylül tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 420 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 132, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 41, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 970, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 21 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan planlı operasyonlarda, bin 164'ü terör suçları, 23'ü si·ber suçlar, 3 bin 825'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile 156'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 168 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 18'i ölü, 7'si sağ, 15'i teslim olmak üzere 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Van, Muş, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Erzurum'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 65 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince 215 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 67 el bombası, 29'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah, 15 bin 119 adet muhtelif mühimmat ile 7 ton gıda maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 79 ilde 2 bin 853 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 ton 973 kilogram esrar, 292 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 3 kilogram metamfetamin, 23 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 milyon 179 bin 221 uyuşturucu hap ile 397 bin 345 kenevir bitkisi, 505 bin 911 paket kaçak sigara ve 64 ton 737 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca 48 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında 297 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 868'i denizlerde olmak üzere 5 bin 144 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 156 kişi gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 432 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 110 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Asayiş denetimleri

Öte yandan, ülke genelinde daha güvenli eğitim öğretim yapılabilmesi, çocukların her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulabilmesi amacıyla okul başlangıç/bitiş saatlerinde okulların çevrelerinde ve bölgedeki park/bahçelerde 7 bin 37 personelin katılımıyla uygulama yapıldı. Denetimlerde 33 bin 201 kişi kontrol edilirken, 480 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.