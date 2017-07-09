'Son bir haftada 262 kaçak göçmen yakalandı'

Müdahale edilen olaylardan 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, diğerleri ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Buna göre, Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Çeşme, Ayvacık ve Özdere'deki 4 olayda 181, Didim'de 47, Gelibolu'da bir, Kaş'ta da 33 kaçak göçmen Türk karasularında yakalandı.

Göçmenlerden 132'si karada yakalandı.