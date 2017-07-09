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Buradasınız : » » 'Son bir haftada 262 kaçak göçmen yakalandı'

'Son bir haftada 262 kaçak göçmen yakalandı'

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 262 kaçak göçmen yakaladı.

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Son bir haftada 262 kaçak göçmen yakalandı

Müdahale edilen olaylardan 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, diğerleri ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Buna göre, Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Çeşme, Ayvacık ve Özdere'deki 4 olayda 181, Didim'de 47, Gelibolu'da bir, Kaş'ta da 33 kaçak göçmen Türk karasularında yakalandı.

Göçmenlerden 132'si karada yakalandı.

Etiketler: Sahil güvenlik
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