  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.594
    EURO 5.354
  • BIST 97031.16
    ALTIN 187.291
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: terör operasyonları, İçişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER