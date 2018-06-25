Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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