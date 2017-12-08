Son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, 1-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Arama tarama faaliyetlerinde ise 41 el yapımı patlayıcının yanısıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin finans kaynaklarına da darbe indirildi.

Hudut hattında alınan tedbirler ve operasyonlar kapsamında yaklaşık 1 ton uyuşturucu, on binlerce paket sigara ile yüzlerce litre akaryakıt ele geçirildi.

TRT HABER