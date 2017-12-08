  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.838
    EURO 4.513
  • BIST 107921.34
    ALTIN 153.982
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, 1-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Arama tarama faaliyetlerinde ise 41 el yapımı patlayıcının yanısıra çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin finans kaynaklarına da darbe indirildi.

Hudut hattında alınan tedbirler ve operasyonlar kapsamında yaklaşık 1 ton uyuşturucu, on binlerce paket sigara ile yüzlerce litre akaryakıt ele geçirildi. 

TRT HABER

 

Etiketler: Terörle Mücadele, tsk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER