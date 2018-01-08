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Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Terör, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam üç bin 88 kişi gözaltına alındı.

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Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak ile 8 Ocak arasında gerçekleştirilen operasyonları açıkladı.

729 operasyonda toplam üç bin 88 kişi gözaltına alındı

Bakanlığın sitesinde yer alan habere göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 729 operasyon yapıldı. 

Düzenlenen operasyonlarda, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 643 kişi, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2.344 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişi olmak üzere toplam üç bin 88 kişi gözaltına alındı.

17 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 11'i sağ ele geçirilirken, 6'sı teslim oldu. 

Sokakta uyuşturucu satanlara operasyon

Ayrıca okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alınmış ve 71 kg uyuşturucu madde ile 7 bin 568 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: operasyon, İçişleri Bakanlığı
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