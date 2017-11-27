Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde yürütülen operasyonlarda, 20-27 Kasım tarihlerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu teröristlerin 3'ü ölü, 9'u sağ olarak ele geçirildi, 2 terörist ise teslim oldu.

Son bir haftada bin 645 terör operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, bin 291'i terör suçlarından olmak üzere 5 bin 256 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda sığınak ve barınak imha edildi.

Tonlarca patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

Piyasa değeri 35 milyon lirayı aşan uyuşturucu madde de yakalandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 557 sosyal medya hesabı incelendi, 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: TRT Haber