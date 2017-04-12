'Son 6 ayda bin tane sığınak ve mağarayı tarumar ettik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"7 Haziran seçimlerinde farklı bir tablo çıkması halinde terörle mücadele yapılması mümkün olamayacaktı" diyen Soylu, "CHP'nin iktidara geldiğini düşünün, HDP'nin onu desteklediğini düşünün, peki bu terörle nasıl mücadele edeceksiniz? 7 Haziran'da böyle bir tablo var mı? AK Parti tek başına iktidara gelememişti, hadi bakalım bu terörle nasıl mücadele edeceksiniz? Bu yeni sistemi şansa bırakmayın. Meclisteki sandalye sayısına bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede gelinen son durumu ve muhalefet partilerinin tutumunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Lice'de operasyon yapıyorduk bu ayın başında. 7 bin evladımızla birlikte, 60'ın üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Onlarca mağarayı, sığınağı tarumar ettik. Onlara kaçacak yer bırakmıyoruz. Her yerde enselerindeyiz. Bu hafta 43 teröristi etkisiz hale getirdik. Evet, o Viranşehir patlamasını yapan hainleri, merak etmeyin çocuklarımızın kanı yerde kalmıyor, hepsinin gereğini yerine getiriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun hiçbirisi umurunda değil, HDP, biz Lice'de operasyon yaparken bir milletvekili ile Lice'nin merkezine geliyor. Bu operasyonu durdurun diyor. Tabi ne için durduracak? Oradaki teröristleri, elebaşlarını kurtaracak. Ya hükümette azınlık olsak, ya CHP'yi destekleyen bir HDP olsa o operasyonlar durur değil mi? Bir daha kimi siz terörle mücadele etmeye göndereceksiniz bu dağlarda? Sen denge kurarsan oradaki evlatlar da denge kurar. 'Demek ki yaptığımız hiçbir işe yaramıyor' derler."

"Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir"

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek devam eden Soylu, "Bir taraftan FETÖ ile iş birliği yapacak Kılıçdaroğlu, ondan sonra da bize meydan okuyacak. Bu açık ve nettir. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir." dedi.

"Türkiye tarihi bir fırsatın eşiğinde"

Türkiye'nin tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu kaydeden Soylu, "Karlofça'dan itibaren, 1699 yılından itibaren çok yükselmek istedik ama hep yukarıdan aşağı bizi bastırdılar. Şimdi ilk kez böyle bir fırsatı yakalıyoruz. Almanya'nın, Hollanda'nın her birinin teker teker yüklenmesinin sebebi Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirmemesidir. Türkiye bu fırsatı değerlendirmelidir." şeklinde konuştu.

"Son 6 ayda bin tane sığınak ve mağarayı tarumar ettik"

Bazı Avrupa ülkelerinin teröre verdiği desteklerden haberdar olduklarını söyleyen Soylu, "Nelerle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. STK gibi doğuda çalışanların bu ülkenin içine nasıl fitne sokmak için çalıştıklarını biliyoruz. Hepsinin gereğini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Son 6 ayda bin tane sığınak ve mağarayı tarumar ettik. İçindeki silahların yeni ve batı menşeli olduğunu, PYD üzerinden PKK'ya transfer edildiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.