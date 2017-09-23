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Son 24 saatte 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 6, Hakkari'de bir, Batman'da bir, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.