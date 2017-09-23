Son 24 saatte 17 terörist etkesiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 6, Hakkari'de bir, Batman'da bir, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 6, Hakkari'de bir, Batman'da bir, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, Mardin'de 6, Hakkari'de bir, Batman'da bir, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.