'Son 200 yıllık tarihte yaşanan tartışma karara bağlanacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tayyip Erdoğan'lı yıllar yol kazası, öyle bakıyorlar. 'Nasıl olsa o da siyasetten çekilecek yeniden eski düzen kurulacak, dümene biz geçeceğiz, bizim dediğimiz olacak. Onun için aman sistem değişmesin'. El birliğiyle bütün güçler bir araya gelmiş." dedi.

Bakan Bozdağ, Çorum'un Osmancık ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın Türk tarihi ve demokrasisi bakımından büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Halk oylamasıyla son 200 yıllık tarihte yaşanan tartışmanın milletin hakemliğinde karara bağlanacağına işaret eden Bozdağ, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne hükümet tartışmalarıyla Türkiye'nin çok zaman kaybettiğini vurguladı.

Bozdağ, Anadolu coğrafyasında istikrarın devamlı olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Güçlü iktidarın sürekli var olması, istikrarsızlığın olmaması temel esastır. Tayyip Erdoğan'lı ve AK Parti'li dönemleri birileri yol kazası kabul ediyor. Şu anda istikrar yok mu? Var. Mecliste varız, hükümetteyiz. Cumhurbaşkanı liderimiz ama bunları geçici görüyorlar. Diyorlar ki 'Türkiye'de istikrar liderlerle oluyor. Atatürk gibi, Adnan Menderes gibi, Turgut Özal gibi, Tayyip Erdoğan gibi güçlü liderler çıkınca istikrar oluyor ama bu liderler siyasetten çekilince istikrarsızlık yeniden geliyor, biz düzenimizi kuruyoruz'. Tayyip Erdoğan'lı yıllar yol kazası, öyle bakıyorlar. 'Nasıl olsa o da siyasetten çekilecek yeniden eski düzen kurulacak, dümene biz geçeceğiz, bizim dediğimiz olacak. Onun için aman sistem değişmesin'. El birliğiyle bütün güçler bir araya gelmiş."

Konuşmaların ardından merkezin açılışını gerçekleştiren Bozdağ, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.