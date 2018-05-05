Son 1 haftada 2'si lider kadrodan 14 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden 28 Nisan-5 Mayıs'ta düzenlenen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hakkari, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Yapılan operasyonlarda, İkisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

Terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhlarına gerçekleştirilen operasyonlarda, 19 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 adet Doçka uçaksavar, 1 adet Law silahı olmak üzere toplam 23 adet silah ele geçirildi, 22 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 7 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Yapılan operasyonlarda 1 asker şehit olurken, 4 askerde yaralandı.

7 bin 967 kaçak yakaladı

Mehmeçik sınır güvenliği denetim ve kontrollerinde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 967 kişiyi yakaladı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sınır hattında yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, 24 bin 550 paket kaçak sigara, 390 küçükbaş hayvan ve 14 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber