Somalili öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram mesajı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hazırladıkları videoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kurban Bayramı mesajı gönderdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerine Somali'nin Mogadişu kentinde açılan meslek yüksek okulunda devam eden öğrenciler, Kurban Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini hazırladıkları 2 dakikalık video aracılığıyla paylaştı.

Öğrenciler hazırladıkları videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Türk milletinin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.