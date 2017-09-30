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Somali'de Türk askeri eğitim merkezi açıldı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk askeri eğitim merkezinin açılışı yapıldı.

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Somalide Türk askeri eğitim merkezi açıldı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, ülkeyi ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki askeri yetkililer ile yabancı ülke büyükelçilerinin katılımıyla Mogadişu'da Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezinin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Başbakan Hayri, Türkiye'nin, içinde bulunduğu zor şartların aşılması için kalkınma gücünü artırmada Somali'ye verdiği desteklerden övgüyle bahsetti.

Hayri, "Bu askeri üs, güçlü ve vatanı savunmaya muktedir bir ordu kurulmasının yolunu açacak. Aynı şekilde burada ordunun teröristlerle mücadele gücünün artırılması için eğitimler verilecek." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni olmadığını, asırlara uzandığını belirterek, bu durumun Türkiye'yi Somali halkına ve hükümetine gerekli desteği sunmaya sevkettiğini dile getirdi.

Akar, Türkiye'nin güvenlik sorunlarını aşması için Somali'ye destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti. AA

Etiketler: Somali, türk askeri eğitim merkezi, mogaşidu
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