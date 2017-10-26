Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri Ankara'da

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, resmi ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi. Hasan Ali Hayri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından, iki Başbakan, ikili görüşme öncesinde makam odasının balkonuna çıkarak bir süre sohbet etti. Yıldırım ve Hayri, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, ağırlıklı olarak bölgesel barış, istikrar ve güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Bu çerçevede, ikili ilişkiler de ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmelere geçilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hayri'yi gün içinde kabul edecek.

Hasan Ali Hayri, 14 Ekim günü Somali'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen Somalileri de ziyaret edecek.

Somali Başbakanı Hayri'nin Türkiye ziyareti iki gün sürecek.

Türkiye-Somali ilişkileri 2011'den beri daha yakın

Türkiye ile Somali ilişkileri Osmanlı dönemine uzanan köklü bir geçmişe sahip. Ancak iki ülke arasında 2011 yılına kadar hiç bir dönemde bugünkü kadar sıcak temas olmamıştı.

1979 yılında açılan büyükelçilik 1991 yılında kapatıldı. 20 yıl boyunca neredeyse hiç temas olmadı.

2011 yılında ise Somali’de yaşanan kuraklık felaketine kayıtsız kalmayan Türkiye harekete geçti. O dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Somali’yi ziyaret etti.

Bu ziyaretin Somali halkı üzerindeki etkisi büyük oldu. Zira o dönem kuraklığın yanı sıra ülkeye hakim olmak isteyen terör örgütlerinin neden olduğu şiddet her gün onlarca insanın ölümüne neden oluyordu. Değil başka ülkelerin liderleri Birleşmiş Milletler bile Somali’deki gelişmeleri uzaktan izliyordu. BM, Somali operasyonlarını komşu ülke Kenya’dan yönetiyordu.

Somali'nin Eski ABD Özel Temsilcisi Büyükelçi Abukar Arman, o dönemi anlatırken şöyle demişti:

“Erdoğan, Somali için yıllardır hiçbir dünya liderinin yapmadığı kadar çok şey yaptı. Başbakanlığı döneminde Ağustos 2011'de, Mogadişu'dan uzak durulması gerektiği sözlerine aldırmadan bölgeye gitti.”

Türkiye’nin hedefi: Somali’yi ayağa kaldıracak kalıcı projeler yürütmek

Türkiye bu ziyaretten sonra Somali’yi yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. 500 milyon dolarlık bir yardım paketi hazırlandı. Erdoğan’ın bu yardımla ilgili hedefi çok netti; Somali’yi ayağa kaldıracak kalıcı projeler yürütmek.

Kızılay, TİKA ve sivil toplum kuruluşları Türkiye’nin bugüne kadar yaptığı en büyük yurt dışı operasyonu başladı.

El atılmayan, destek verilmeyen neredeyse hiç bir alan kalmadı. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik gibi alanlarda her türlü altyapı desteği verildi.

Terör nedeniyle neredeyse tek gemi yanaşmaz hale gelen Mogadişu limanı çalışır hale getirildi. Uluslararası havalimanının işletmesini de Türk firması üstlendi. Okullar açıldı, sokaklar temizlendi. Bugün Somali sokaklarındaki çöpleri toplayan araçlar bile Türkiye’den gönderildi.

1991-2011 yıllarında Birleşmiş Milletler Somali için 55 milyar dolar civarında para toplamıştı. Ancak ne tuhaftır ki, adına bunca para toplanan Somali'nin, bundan elle tutulur herhangi bir altyapı yatırımı veya sürdürülebilir herhangi bir proje kazanımı olmadı.

Oysa Türkiye, 500 milyon dolar gibi çok daha mütevazı bir bütçeyle BM’nin 20 yılda yapamadığını çok kısa bir süre içinde hayata geçirdi.

Çocuklara ‘Erdoğan’ ismi verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 ve 2016 yılında Somali’ye iki ziyaret daha gerçekleştirdi. Bu kadar kısa süre içinde öylesine popüler oldu ki Somali’de doğan çocuklara Erdoğan ismini verenler bile oldu.

Türk askeri Somali güvenlik güçlerini eğitiyor

Bugün Türkiye ve Somali tarihlerinde hiç olmadıkları kadar yakın. Hatta Türk askeri daha önce BM barış gücü şemsiyesi altında gittiği Somali’de Temmuz ayından beri kendi üssüne sahip. 200 askerin görev yaptığı bu birliğe verilen ilk görev ise Somali güvenlik güçlerini eğitmek.