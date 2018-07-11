Soma davasında karar açıklandı

Manisa Soma'daki maden faciası davasında işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
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Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına dair 5'i tutuklu, toplam 51 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
Manisa Soma'daki maden faciası davasında işletme müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, teknik müdür İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, teknik nezaretçi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Ayrıntılar geliyor...