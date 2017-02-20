Soma davası son savunmalar için ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin dava, savcının mütalaa hazırlaması ve sanık avukatlarının son savunmalarını yapmaları için ertelendi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy, Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatlarıyla önceki duruşmada birleştirilen dosya kapsamında ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Murat Bodur katıldı.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, yeni bilirkişi heyeti oluşturulması ve sanık Can Gürkan'ın süre taleplerinin reddine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Ballı, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Akyıl'ın mütalaasını hazırlaması ve müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.