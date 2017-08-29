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SOLOTÜRK'ten bir başarı daha!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Slovakya Uluslararası Hava Gösterisi'nde (SIAF 2017) "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

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SOLOTÜRKten bir başarı daha!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Slovakya Uluslararası Hava Gösterisi'nde (SIAF 2017) "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

SOLOTÜRK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 ve 27 Ağustos'ta düzenlenen dünyanın en büyük hava gösterilerinden SIAF 2017'ye, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Slovakya, Avusturya, Polonya, Almanya, Macaristan, Hırvatistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Belçika'dan ekipler katıldı.

Yaklaşık 300 bin kişinin izlediği gösterilerde, katılımcıların oylarıyla "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü SOLOTÜRK ekibi aldı.

Tim pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan tarafından yaş kütüğe 2017 birincisi olarak SOLOTÜRK forsu çakıldı.

Etiketler: Türk Hava Kuvvetleri, solotürk, Slovakya
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