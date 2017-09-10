  • 10 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Söğüt'te temeli atılan anlayış bizlere ışık tutmaktadır'

'Söğüt'te temeli atılan anlayış bizlere ışık tutmaktadır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söğüt'te temelleri atılan yönetim anlayışı,günümüzde cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Söğütte temeli atılan anlayış bizlere ışık tutmaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küçük bir beylikten Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte Ertuğrul Gazi'nin büyük payı bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için telgraf gönderdi.

Erdoğan, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'a gönderdiği telgrafta, "Bilgeliği, münevverliği, adaletli yönetim anlayışıyla şöhret bulan Ertuğrul Gazi, başta oğlu Osman Gazi olmak üzere kendisinden sonraki devlet ricaline yol gösteren öğütleriyle tarihe yön vermiş önemli şahsiyetlerimizdendir. Küçük bir beylikten Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte Ertuğrul Gazi'nin büyük payı bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Söğüt'te temelleri atılan yönetim anlayışı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden ödün vermeden hayata geçirdiği adalet, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri, günümüzde cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizi, hasletlerimizi ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır. Bu düşüncelerle Ertuğrul Gazi'nin manevi şahsında birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, ertuğrul gazi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER