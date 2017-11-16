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'Soçi'de Suriye'deki gelişmeler ele alınacak'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkan Erdoğan, Putin ve Ruhani arasında Soçi'deki zirvede Suriye'deki gelişmeleri ele alacaklarını bildirdi.

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Soçide Suriyedeki gelişmeler ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında 22 Kasım 2017 tarihinde Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Zirve'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kalın, açıklamasında, "Zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler değerlendirilecek, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: soçi'deki zirve, Astana
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