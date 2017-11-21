  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.951
    EURO 4.642
  • BIST 103792.54
    ALTIN 162.626
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Soçi zirvesinin ayrıntıları belli oldu

Soçi zirvesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'de yaşanan krize siyasi çözüm için yarın bir araya gelecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Soçi zirvesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Soçi'de bir araya gelecek. 

Üç ülkenin devlet başkanları Suriye'deki son gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ve Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele hususları değerlendirilecek.

Ayrıca, İnsani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bugün mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği 3'lü toplantı için Soçi'ye gitti.

Toplantıda askeri ve istihbari konular değerlendirilecek, sahadaki risklerin analizi yapılacak.

Bu iki toplantının ardından hazırlanan raporlar, yarın liderlerin masasında olacak.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: soçi zirvesi, putin erdoğan, iran
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER