Soçi zirvesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Soçi'de bir araya gelecek.

Üç ülkenin devlet başkanları Suriye'deki son gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ve Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele hususları değerlendirilecek.

Ayrıca, İnsani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar ele alınacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da bugün mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği 3'lü toplantı için Soçi'ye gitti.

Toplantıda askeri ve istihbari konular değerlendirilecek, sahadaki risklerin analizi yapılacak.

Bu iki toplantının ardından hazırlanan raporlar, yarın liderlerin masasında olacak.

Kaynak: TRT Haber/AA