Soçi öncesi Antalya'da Suriye zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 22 Kasım'da Soçi'de biraraya gelecek.

Liderler zirvesi öncesinde 3 ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, krize ilişkin siyasi çözüm çabaları ve yol haritası masaya yatırılıyor.

Ateşkes ve çatışmasızlık bölgeleri, Astana ve Cenevre görüşmelerinin entegrasyonu da görüşmede değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber