SMA hastalarının ilaçları geri ödeme kapsamına alındı

Gevşek Bebek Sendromu olarak adlandırılan SMA hastalarının ilaçları geri ödeme kapsamında alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şu ana kadar 36 hastanın ilacının temin edildiğini açıkladı.

Müezzinoğlu şunları kaydetti;

'SMA'lı hastaların ilaçlarıyla ilgli bir süreç vardı.Bugün itibariyle Resmi Gazatede yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde tedavide anlamlı görülen vakaların ilaçlarını SGK olarak biz de herhangi bir katılım payı ücreti almadan hastalarımıza temin edeceğiz. 128 vakada bilim kurulunun incelemesinde 36 hastanını ilcı temin edildi 118 hasta da incelemede'