Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

Mukteda Es-Sadr'dan Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki Sairun İttifakı'nın lideri Mukteda Es-Sadr ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Es-Sadr, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı kutladı.

Görüşme vesilesiyle, ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin 24 Haziran'daki seçimlerden elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı ve partisini tebrik edip başarılı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşme sırasında Erdoğan ve Barzani'nin, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin önemine değinip, ikili ilişkilerin her konuda kalkındırılmasına vurgu yaptıkları kaydedildi.

Kaynak: AA