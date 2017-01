'Sizler Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız'

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde askerlerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Askerlerin gayretlerini ve millet için ortaya koyduğu vatanseverliklerini görmekten dolayı mutlu olduğu ifade eden Yıldırım, "Sizin gibi bayrağını, milletini, ülkesini seven gençlerimiz, askerlerimiz olduğu müddetçe inşallah bu memlekete hiç kimse zarar veremez." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, ülkenin güneyinde tehdit oluşturan bütün terör unsunlarını da bertaraf edeceklerini belirtti.

79 milyonun duası ve desteğinin Mehmetçik ile olduğunu anlatan Yıldırım, "Gece gündüz herkes işinde, gücünde ama aklı da burada. Bu sevginin ne demek olduğunu 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da vatandaş durumdan vazife çıkararak, meydanlara indi, sizin bu şerefli üniformanızı giyerek alçaklık yapan hainlere, vatansever askerimiz ve polisimizle beraber karşı koyduk ve Türkiye ikinci istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırdı. Bundan sonrası, memleketimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaştırılması." diye konuştu.

"Ortak yanlarımızı ön plana çıkaracağız"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Afrika'da, Uzakdoğu'da darbe girişimi sonuçlanıncaya kadar insanların sabaha kadar uyumadıklarını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize ziyaretlerinde gelip söylüyorlar, 'gözümüze uyku girmedi, sanki darbe bize yapılmış gibi' diyorlar. Bu güven çok önemli. Bu kadar insan Türkiye'ye güveniyorsa, kendi geleceğini Türkiye'nin geleceği olarak görüyorsa, bu bizim sorumluluğumuzu çok daha da artırmış oluyor. Onun için gayret etmemiz lazım. Şimdi birlik, beraberlik, kardeşlik zamanı. Birbirimizin farklılıklarını değil, aynı özelliklerimizi ortak yanlarımızı ön plana çıkaracağız. Kimimizin saçı siyah, kimininki beyaz, kiminin gözü kara, kimininki ela, kimi esmer, kimi beyaz ama rengi aynı olan tek şey var gözlerden akan yaşlar. Gözyaşlarının rengi hep aynı. Milletimize gözyaşı döktürmemek için ne gerekiyorsa, sizler sayesinde bunları yapacağız. Bu akşam yemeğinizi, sofranızı bizimle paylaştınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Size Cumhurbaşkanımızın da ayrıca selamlarını var."

Askerin Türk milletinin gururu olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, bizim Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız. Ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak ve komşu Suriye'deki mazlumların feryadına yetişmek, alçak terör örgütlerinin hesabını görmek için buralardasınız. Sizleri gördükten sonra ülkemizin geleceğine olan güvenimiz bir kat daha arttı. Türkiye, sadece kendi toprakları içinde değil bölge ülkelerinde devam eden istikrarsızlıkları ortadan kaldıracak ve böylece terörle zamanını kaybetmekten kurtulacak. Milletimiz sabretsin, rahat etsin bu terör belasını inşallah Türkiye'nin gündeminden düşürmenin gayreti içindeyiz. Kar kış, gece gündüz demeden bütün güvenlik birimlerimiz amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadele ilerledikçe terör örgütleri bu sefer asimetrik saldırılarla seslerini duyurma, varlıklarını sürdürme gibi bir gayret içindeler ama bu yol umutsuz bir yoldur, bu sokak, çıkmaz bir sokaktır."

Yıldırım, terörün sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını, bütün ülkelerin başının belası olduğunu kaydetti.

"Devlet ve millet sevgisi para, pulla ölçülecek bir sevgi değil"

Hiç kimsenin "Benim ülkem güvenlidir." diyecek halinin olmadığına dikkati çeken Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir bakıyorsunuz Almanya'da, bir bakıyorsunuz Rusya'da, Amerika'da... Bugün Irak'ta iki patlama oldu, bir sürü insan hayatını kaybetti. Irak halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Komutanlarınız her zaman sahada sizlerle beraber. Milletimiz, devletimiz her türlü imkanı sizler için seferber ediyor, ne lazımsa gereği yapılıyor. Sizin de bu sorumluk içinde en güzelini yapma gayretiniz olduğunu görüyorum. Buraya gelmeden huduttaki bölüğü ve evvelsi gün El Bab operasyonunda yaralanan askerleri de ziyaret ettik. Bize dedikleri 'sıkıldım başbakanım, bir an önce çıksak da arkadaşlarımızın yanına gitsek'. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Vatan, bayrak, devlet ve millet sevgisi para, pulla ölçülecek bir sevgi değil. Bağımsızlık karakterimiz olduğu için böyle. Ömür boyunca, tarih boyunca hep hür yaşamışız. Hiçbir ülkeyi esareti altına almamış, hiçbir ülkenin de esareti altına girmemiş bir ulustan bahsediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak.

Yıldırım, bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı bulunduğunu, Türkiye'nin bölgenin teminatı olduğunu aktardı.

Yıldırım, askerlerin aileriyle telefonla görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, hitabından önce, bir araya geldiği Mehmetçik ile karavanadan akşam yemeği yedi.

Yıldırım, masasında bulunan Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Üsteğmen Onur Kelle, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tuna, Tank Astsubay Üstçavuş Kenan Taze ve Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ailelerini telefonla aradı.

Yıldırım, aileler ile yaptığı görüşmede, askerlerin moral ve motivasyonlarının iyi olduğunu belirterek, ailelerin yeni yılını kutladı. Askerler de kısa süreli aileleri ile telefonda görüştü.