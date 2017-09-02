Siyasilerin gündemi Arakan'daki Müslüman katliamı

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AK Parti'yi ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Levent Gök başkanlığındaki heyet ziyaret etti. AK Parti'de CHP heyetini Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve beraberindeki heyet karşıladı.

Gök, yaptığı konuşmada, bayramların herkesin birbirine olan sevgi ve saygısını geliştirmesi bakımından İslam aleminin en güzel geleneklerinden olduğunu belirtti.

Bu bayram da İslam aleminin buruk bir bayram yaptığını ifade eden Gök, "Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı yapılan katliam hepimizi büyük bir üzüntüye boğdu. Bu katliam ve acılar bütün dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Buna kimsenin seyirci kalmaması gerekir. Bütün uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere herkesin çok acil hassasiyetle bir tavır alması gerekiyor. Bu katliam, aslında bütün dünyada barış ve adaletin gölgelediği bir sürecin yaşanmasına göz kırpıyor. Bir an önce uluslararası kuruluşların da bu konuda devreye girmesi bizim başlıca temenni ve talebimizdir." diye konuştu.

"Arakan bölgesinde binlerce Müslüman katledilmekte"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan ise Gök ve heyeti başta olmak üzere tüm CHP'lilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ülkede sıkıntıların yaşanmadığı, kazaların olmadığı bayramlara ulaşma temennisinde bulunan Karacan, "Arakan bölgesinde Müslümanlara zulüm yapılmakta, binlerce Müslüman katledilmekte. Başta BM olmak üzere tüm Avrupa da dahil herkes sağır, dilsiz ve kör. Buradaki en büyük sıkıntımız 2 milyara yakın nüfusu olan İslam ülkelerinin yan yana gelememesi. Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekli girişimlerde bulundu ama maalesef bir şekilde hala Arakan'da Müslümanlara yapılan katliam devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.