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Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasının ardından, siyasiler sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.

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Siyasilerden Mesut Özile destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi.

Sosyal medya hesabından Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


 

29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

"Faşizm virüsüne en güzel golünü attı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.


 

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Özil onurlu bir duruş sergilemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan da Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Özil'e destek geldi.


 

Ünal, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımlarda, "Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen fakat Mesut Özil’in ifadesiyle ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir" dedi.


 

"Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum" diyen Ünal, "Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tabi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. 


 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Mesut Özil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya Milli Takımı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, futbolcu
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