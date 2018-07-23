Siyasilerden Mesut Özil'e destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i destekledi.

Sosyal medya hesabından Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz. pic.twitter.com/EnxMgKmm2k — Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 22 Temmuz 2018

29 yaşındaki Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

"Faşizm virüsüne en güzel golünü attı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun @MesutOzil1088 pic.twitter.com/abZSlAvzc5 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 22 Temmuz 2018

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Özil onurlu bir duruş sergilemiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan da Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Özil'e destek geldi.

1-Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen, fakat Mesut Özil’in ifadesi ile ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. — Mahir Ünal (@mahirunal) 22 Temmuz 2018

Ünal, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımlarda, "Sözde ‘Respect', 'No to Racism' diyen fakat Mesut Özil’in ifadesiyle ‘kazandığında Alman, kaybettiğinde göçmen’ oluşuna ses çıkarmayanlara karşı Özil onurlu bir duruş sergilemiştir. Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir" dedi.

2-Takımını Dünya Şampiyonu yapmış, dünyanın sayılı futbolcularından biri olan Mesut Özil’in son dönemde yaşadıkları, Avrupa’daki faşizmin, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ulaştığı boyutu göstermesi açısından önemli ve ibretliktir. — Mahir Ünal (@mahirunal) 22 Temmuz 2018

"Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum" diyen Ünal, "Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tabi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

3-Mesut Özil'i bu dik ve onurlu duruşundan ötürü tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk halkı, dünyanın neresinde olursa olsun dini ve ırkı yüzünden ayrımcılığa tâbi tutulan herkesin yanında olmaya devam edecektir. — Mahir Ünal (@mahirunal) 22 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber, AA