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Siyasilerden Fuat Sezgin için taziye mesajı

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti. Sezgin için birçok siyasi taziye mesajı yayımladı.

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Siyasilerden Fuat Sezgin için taziye mesajı

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sezgin’in vefat haberinin ardından birçok siyasi taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “94 Yaşında Hakkın rahmetine kavuşan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, “Rabbim, taksiratını affetsin. Rabbim, seyyiatını hasenata tebdil etsin. Rabbim, mekanını cennet kılsın...” dedi.

 


 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ise mesajında, Ülkemiz ve İslam dünyası büyük bir değerini kaybetti. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız Hakk'a yürüdü. Eserleri ve ilim adamına yakışır duruşuyla bize büyük bir miras bıraktı. Rabbim mekanını cennet eylesin, milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

 


 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak yayımladığı taziye mesajında, “Fuat Sezgin Hocamız, herkesin İslam Medeniyeti’ne şüpheyle baktığı bir dönemde tarihine duyduğu güvenle çığır açan büyük bir alimdi. İslam Bilim Tarihi’ne sayısız eser kazandıran, kimliğini gururla muhafaza eden eşsiz bir şahsiyet ve ilim çınarı idi. Allah rahmet eylesin” dedi

 


 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Bakan Yılmaz, 94 yıllık ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti. Yılmaz, “Dünyaca ünlü bilim  tarihçimiz Fuat Sezgin Hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve bilim dünyamıza başsağlığı diliyorum” dedi.

 


 

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

Bakan Ömer Çelik Twitter hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında, büyük bir alimi kaybettiklerini, bir alemin daha göçtüğünü ifade etti.

Çelik, “Fuat Sezgin hoca ilmi istikametiyle ve eşsiz eserleriyle dünyamızı aydınlatan gerçek bir ilim güneşiydi. Allah rahmet eylesin” dedi.

 


 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Bakan Mehmet Özhaseki de Sezgin’in vefatı sonrası mesaj yayımladı. Özhaseki mesajında, “İslam tarihimizi aydınlatan ilim çınarlarımızdan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu dünyadaki görevini layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Rabbim ahiret hayatını da cennet mekan eylesin” ifadelerine yer verdi.

 


 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Twitter hesabı üzerinden taziye mesajı yayımlayan Bakan Fakıbaba, “İslam tarihimizi aydınlatan ilim çınarlarımızdan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bu dünyadaki görevini layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Rabbim ahiret hayatını da cennet mekan eylesin” dedi.

 


 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Bakan Kurtulmuş da Sezgin’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Hayatını adadığı eserlerini getirerek ülkemize değer biçilmez bir kütüphane ve müze kazandıran Fuat Sezgin Hoca’mıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

 


 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “29 dil öğrenip dünyadaki tüm yazma eserler kütüphanesinde 400 bin cilt kitabı inceleyerek İslam bilim tarihine eşsiz eserler kazandıran, binlerce öğrenci yetiştiren Fuat Sezgin Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin” dedi.

 


 

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Yeneroğlu mesajında, “Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan ve İslam Bilim Tarihine eşsiz eserler kazandıran Üstat Profesör Fuat Sezgin Hoca bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

 


 

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop

Sezgin’in vefatı sonrası mesaj yayınlayan Şentop, “Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. İlim Tarihi alanının yıldız ismi Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, ilim camiasına ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

 


 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Fuat Sezgin’in vefat haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, “İlmin topraklarımızdan çekildiği bir dönemde, İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılar ve ortaya koyduğu eserlerle zihinlerimizde ve gönüllerimizde taht kuran Fuat Sezgin Hocaya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

 


 

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli Yalçın

Milletvekili Yalçın, “29 dil bilen, Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan İslam Bilim Tarihine eşsiz eserler kazandıran Üstat Profesör Fuat Sezgin Hoca bu sabah hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

 


 

AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar

Milletvekili Hotar, Fuat Sezgin’in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Çağımızın en önemli alimlerinden, İslam tarihine farklı bir pencere açan, bilim dünyasında otorite olan gönüllerde taht kuran Fuat Sezgin bugün Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verdi.

 


 

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam

“Alimlerin ölümü, alemin ölümü gibidir” diyen Çam, mesajında “Bilim tarihinin en büyük otoritelerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca’nın yeryüzünde yaktığı kandiller ilelebet yolumuzu aydınlatacak. Rabbim rahmet etsin. Milletimizin başımız sağ olsun” dedi.

 

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