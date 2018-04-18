Siyasilerden erken seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 24 Haziran 2018 Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine gidiyor. Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun..."

Türkiye,24 Haziran 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine gidiyor.



Türkiye, 24 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor.



24 Haziran 2018’de yeni bir dönem başlıyor.



Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun... — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 18 Nisan 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminlerine yönelik paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "24 Haziran'da yapılacak seçim milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir." değerlendirmesini yaptı.

24 Haziran’da yapılacak seçim Milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 18 Nisan 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı seçim yorumunda, "24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçiminin Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

24 Haziran 2018 pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve MV genel seçiminin Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) 18 Nisan 2018

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner yaptığı seçim değerlendirmesinde, "Sayın bahçeli açıklama yaptığında içime doğmuştu. Siyasi nezakete de uygun olmazdı zaten. Ama tarihin bu kadar kısa süreceğini beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Erhan Usta, "Ülkemiz büyük risklerle karşı karşıya bunların giderilmesi açısından ve yeni sistemin devreye girmesi için iyi bir tarihtir. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

MHP Milletvekili Erhan Usta'dan #erkensecim değerlendirmesi: Ülkemiz büyük risklerle karşı karşıya, bunların giderilmesi açısından ve yeni sistemin devreye girmesi için iyi bir tarihtir. Milletimize hayırlı olsun.https://t.co/8DWgs7jsLk pic.twitter.com/kAopAlv2kE — TRT HABER (@trthaber) 18 Nisan 2018

Seçim süratle tamamlanarak gündemden çıkarılmasını gerektiğine dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye seçim konusunu tartışma konusu olmaktan çıkartmalı. Ülke büyük ve önemli meselelerine odaklanır." şeklinde değerlendirdi.

MHP Milletvekili Erhan Akçay'dan #erkensecim yorumu: Türkiye seçim konusunu tartışma konusu olmaktan çıkartır. Ülkenin büyük ve önemli meselelerine odaklanır. Hayırlı uğurlu olsun.https://t.co/8DWgs7jsLk pic.twitter.com/AIE20K2n3Z — TRT HABER (@trthaber) 18 Nisan 2018

"Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklamasını değerlendirdi.

24 Haziran 2018 Pazar Günü yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin öncelikle Ülkemiz,Milletimiz,Türk ve İslam Coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum.

Büyük Birlik Partimiz tüm kurulları ve teşkilatları ile seçime hazırdır. pic.twitter.com/D855P29vNL — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) 18 Nisan 2018

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulunun son olarak açıkladığı seçime katılacak siyasi partiler arasında yer alıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır. Seçimleri'nin öncelikle ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber