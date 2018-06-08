Siyasilerden Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Siyasiler, yaşamını yitiren Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

Ülkemizin güzide bir iş adamı, iş dünyasının da önemli şahsiyetlerinden biriydi. Türkiye'nin yatırımlarla ayağa kalkmasında, Türkiye'nin girişimci ruhunu temsil eden çok değerli ve önemli bir insandı. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Demirören Grubu'na taziyelerimi iletiyorum. Allah ailesine, yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar versin. Başları sağ olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İyi bir iş adamıydı ve memleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu" dedi. Bakan Soylu, "Allah rahmet eylesin. Erdoğan bey bu ülkenin önemli üreticilerinden bir tanesiydi. Sanayiciydi, iyi bir iş adamıydı ve emleketimize hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkıları oldu. Sorumluluk almaktan kaçmayan bir adamdı. Bütün bunlarla birlikte bir Erdoğan Demirören ismi bıraktı Türkiye'ye. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Büyük bir çalışan grubunun da sahibiydi ve çalışanlarına da başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Allah rahmet eylesin. Erdoğan Bey bu ülkeye büyük hizmetleri olan değerli bir işadamıydı. Değerli bir işadamı olmanın yanında güzel bir dosttu. O benim ağabeyimdi. Şahsi dostluğumuz vardı. Hep bana 'kardeşim' derdi, ben de ona 'ağabeyim' derdim. Gerçekten özel bir dostluğumuz vardı. Ailesini de yakından tanıyorum. Başta Başkanımız Yıldırım Demirören olmak üzere, diğer evlatlarını da yakından tanıyorum. Öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm çalışanlarına, birçok şirketi var, o da tüm çalışanları da bir aileydi. Tüm ailesine, çalışanları da dahil başsağlığı diliyorum. Ülkemize, milletimize de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah yakınlarını ve sevdiklerini cennetinde buluşturur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Sayın Demirören, sanayi dünyamızın kıdemli bir üyesiydi. Ülkenin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulunan, değerli bir sanayiciydi. Medya dünyamıza da son dönemde atıldı. Burada da başarılı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Vefatından büyük bir üzüntü duyuyorum. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkemizin yetiştirdiği değerli iş adamlarımızdan kıymetli babanız Erdoğan Demirören’in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. İş adamlığının yanı sıra hayırsever kimliği ile de tanınan merhum babanıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, Demirören ailesine, iş dünyası ve spor camiasına başsağlığı dileklerimi sunarım.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Çok eskiden tanıdığım bir insandı. İyi bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Ailesine sabır diliyorum.

Kaynak: AA, DHA