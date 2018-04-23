Siyasilerden 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlanırken, siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

"Gazi Meclisimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Çocuk kalbi gibi temiz ve güzel nice günlere kavuşmak dileğiyle."

Mesajının ardından Kalın, kendi çekmiş bir fotoğrafı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kalbindeki, bakışlarında...



Fotoğraf: İbrahim Kalın pic.twitter.com/285abkfwug — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 23 Nisan 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

"Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için en önemli ve anlamlı armağan ulusal egemenliktir!

Atatürk’ün 23 Nisan’ı hediye ettiği çocuklarımız, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için en önemli ve anlamlı armağan ulusal egemenliktir!

Atatürk’ün #23Nisan’ı hediye ettiği çocuklarımız, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun#23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/xyKUf5npxl — Nihat Zeybekci (@ZeybekciNihat) 23 Nisan 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

"Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini, bugüne kadar vatan sevgisiyle hizmet veren tüm milletvekillerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran değerli çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"20. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi evlerde top mermileri, silahlar imal ettirerek, kahraman kadınlarımıza kağnı arabalarıyla cepheye bu silahları sevk ettirerek bir büyük mücadeleyi başarmıştı. 21. yüzyılın Türkiye Büyük Millet Meclisi ise kendi helikopterini, tankını, insansız hava aracını imal eden, 'mazluma yardım etsin, terörü bitirsin' diye evladını kınalayarak askere gönderen annelerin olduğu bir Türkiye'yi yönetmektedir.

Dünkü Meclisin de bugünkü Meclisin de yegane hedefi çocuklarımızın daha mutlu daha güvenli bir geleceğe ulaşabilmesidir. İşte bu yüzden, 23 Nisan’ın çocuklarımıza ithaf edilmesi, bu Meclisin doğum gününü çocuklarla birlikte kutlaması, Gazi Meclisimizi, dünyadaki diğer benzerlerinden ayıran bir başka özelliğidir.

Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımıza ve Yüce Meclisimize emeği geçmiş bütün büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Sevgili çocuklar, siz istikbalimiz ve umudumuzsunuz. Size daha büyük ve daha güçlü bir vatan bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Sevgili çocuklar, siz istikbalimiz ve umudumuzsunuz. Size daha büyük ve daha güçlü bir vatan bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklarımıza armağanı #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/mSgc47KKY8 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 Nisan 2018

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Daha büyük bir azimle, daha büyük ufuklara... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçenleri şükranla, bugüne kadar en büyük fedakarlığı yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Zor günlerden bugünlere geldik. İyi günler ve kötü günler gördük, ama birlik ve dirlik içinde tarihteki yürüyüşümüzde hep ilerledik. Çok daha iyi günlere birlik ve dirlik içinde yürüyeceğiz. Gazi ve kahraman Meclis’imizin 98. kuruluş yıl dönümünü ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bayramını kutlarken daha büyük hedeflere yürümek için irademizi hep taze tutuyoruz."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Daha büyük bir azimle, daha büyük ufuklara... #Cumhuriyet #23NisanKutluOlsun pic.twitter.com/AKX14mJRLc — Ömer Çelik (@omerrcelik) 23 Nisan 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

"Milli iradenin tecelligâhı TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız."

Milli iradenin tecelligâhı TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız. pic.twitter.com/Sv7xebAFhv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 23 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber