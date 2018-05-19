Siyasilerden 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

Bakanlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla kutlama mesajı paylaştı;

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yâd ediyorum.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yâd ediyorum." https://t.co/AmFv5k0Afo — T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 18 Mayıs 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

Hepimiz genç olduk aynı amacın, azmin, inancın, cesaretin ve kararlılığın şanlı mücadelesinde, asırlardan bugüne… Ve daima genç kalacağız demokrasiyle, bağımsızlıkla, zaferle! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!

Hepimiz genç olduk aynı amacın, azmin, inancın, cesaretin ve kararlılığın şanlı mücadelesinde, asırlardan bugüne…



Ve daima genç kalacağız demokrasiyle, bağımsızlıkla, zaferle!



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!#19Mayıs1919 pic.twitter.com/y6Z7c7xGxC — Jülide Sarıeroğlu (@jsarieroglu) 18 Mayıs 2018

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, istiklal ve istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum.

#19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, istiklal ve istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/GKLXCvsUNF — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 19 Mayıs 2018

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gençlerimiz Lider Ülke Türkiye’nin müreffeh yarınları için en büyük gücümüz ve umudumuzdur. Sevgili gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum.

Gençlerimiz Lider Ülke Türkiye’nin müreffeh yarınları için en büyük gücümüz ve umudumuzdur. Sevgili gençlerimizin ve milletimizin

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. #19Mayis1919 pic.twitter.com/ZkMxDSLZ3W — Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 19 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

Büyük ve Güçlü Türkiye adına, ne kadar hayalimiz, ne kadar hedefimiz varsa tek dayanağımız, tek heyecanımız, tek motivasyonumuz gençlerimiz. Aklı hür, vicdanı hür, dünyaya kafa tutacak özgüvendeki gençlerimiz... Enerjimiz gençliğimiz...

Büyük ve Güçlü Türkiye adına, ne kadar hayalimiz, ne kadar hedefimiz varsa tek dayanağımız, tek heyecanımız, tek motivasyonumuz gençlerimiz. Aklı hür, vicdanı hür, dünyaya kafa tutacak özgüvendeki gençlerimiz...



Enerjimiz gençliğimiz... pic.twitter.com/2CWhU2Rj0J — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

19 Mayıs ruhuyla sahip çıktığmıız istiklalimiz ve istikbalimiz demokrasimiz ve cumhuriyetimiz gençlerimizin omuzlarında daha da yükselecek; ülkemiz gençlerimizin tarihimizden aldıkları ilhamla muasır medeniyetler seviyesinin en üstlerine çıkacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. #19Mayıs1919 pic.twitter.com/CXxKrU8Dk1 — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 18 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber