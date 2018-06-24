Siyasiler de sandık başında

Türkiye'de kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Siyasiler de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da oyunu kullandı. Çavuşoğlu, 24 Haziran'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

Denizli'de oyunun kullanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, "Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.

Oyunu, İstanbul Ümraniye'de kullanan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli seçimin huzurlu bir atmosferde yapıldığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın adresi memleketi Rize'ydi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de sandık başına gitti. Işık, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Erzurum'da Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde oy kullanan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, seçimlere katılımın yüksek olduğunun altını çizdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, EVET mührünü Mersin'de bastı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın adresi ise Kahramanmaraş'tı. Ünal, "Milletimizin kararı bizim başımız gözümüz üzerinedir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Van'da oy kullandı. Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.

Kaynak: TRT Haber