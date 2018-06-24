Siyasiler de sandık başında

Türkiye'de kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Siyasiler de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da oyunu kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik seçimi olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.

Denizli'de oyunun kullanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.

Oyumuzu #Denizli’mizde kullandık. Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum #Seçim2018pic.twitter.com/VQDlJmhr6W — Nihat Zeybekci

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de sandık başına gitti. Işık, Twitter hesabından "Hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum" dedi.

Recep Akdağ, eşi Fatma Şeyma, annesi Zekiye Akdağ ile Erzurum'da Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde 1123 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın adresi Kahramanmaraş'tı. Ünal, "Kahramanmaraş’ta oyumuzu kullandık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kahramanmaraş’ta oyumuzu kullandık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Büyük değişimler, cesur ve güçlü liderlerle gerçekleşir.

Güçlü liderle yola DEVAM etmek için

Şimdi #VakitTürkiyeVakti pic.twitter.com/St0XGyCnST — Mahir Ünal (@mahirunal) 24 Haziran 2018

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Van'da oyunu kullandı. Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.

Kaynak: TRT Haber