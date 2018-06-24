Siyasiler de sandık başında

Türkiye'de kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanmaya başladı.
Siyasiler de sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'da oyunu kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik seçimi olduğunu söyledi.
Oyumuzu kullanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. #VakitTürkiyeVakti https://t.co/x606gRJeqa— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 24 Haziran 2018
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'da Dobruca Ortaokulu'nda kullandı.
Denizli'de oyunun kullanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" yorumunu yaptı.
Oyumuzu #Denizli’mizde kullandık. Seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum #Seçim2018pic.twitter.com/VQDlJmhr6W— Nihat Zeybekci
Hayırlı olsun.#Seçim2018 pic.twitter.com/q2QIXm4lBX— Fikri Işık (@fikriisik) 24 Haziran 2018
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bu seçimin, Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum" dedi.
Recep Akdağ, eşi Fatma Şeyma, annesi Zekiye Akdağ ile Erzurum'da Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nde 1123 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
Kahramanmaraş’ta oyumuzu kullandık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.— Mahir Ünal (@mahirunal) 24 Haziran 2018
Büyük değişimler, cesur ve güçlü liderlerle gerçekleşir.
Güçlü liderle yola DEVAM etmek için
Şimdi #VakitTürkiyeVakti pic.twitter.com/St0XGyCnST
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Van'da oyunu kullandı. Temelli, seçimin Türkiye'deki herkes için bir demokrasi bayramı olmasını diledi.