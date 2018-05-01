Siyasiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 1 Mayıs'ın barış ve huzur içinde geçmesini temenni ettiğini söyledi.

"Hedefimize ulaşmamız gayri safi milli hasılamızı artırmamızla mümkün olacaktır. İşçi-işveren ayrımı olmaksızın düzenlenecek faaliyetlerin coşku ve neşe içinde geçeceğine inanıyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Rızkını alınteriyle, emeğiyle kazanan, barış ve kardeşlik içinde hakkını arayan, ve ülkemizin kalkınmasında büyük katkı sahibi olan bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Rızkını alınteriyle, emeğiyle kazanan, barış ve kardeşlik içinde hakkını arayan, ve ülkemizin kalkınmasında büyük katkı sahibi olan bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 1 Mayıs 2018

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınmasında gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çaba gösterdiğinden bahsederek, "Onlara çok şey borçluyuz" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:

"1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diliyor; başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum."

1 Mayıs’ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını diliyor; başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. #işçibayramı pic.twitter.com/1qziE8eGWg — Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) 1 Mayıs 2018

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

"Alın teri ile milletimiz için üreten, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayan bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Alın teri ile milletimiz için üreten, bu ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlayan bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) 1 Mayıs 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, helal ve bol kazançlar diliyorum. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına olan katkınıza minnettarız."

Tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımızın #1Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, helal ve bol kazançlar diliyorum. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına olan katkınıza minnettarız. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 1 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"Çalışarak, ter dökerek ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sunan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."

#Cumhurbaşkanımız Sn @RT_Erdogan a refakat ettiğimiz #Özbekistan programı kapsamında, İpek Yolu üzerinde bulunan #Buhara’daki tarihi ve kutsal mekanları ziyaret ettik pic.twitter.com/NrM12YlYtP — Nihat Zeybekci (@ZeybekciNihat) 1 Mayıs 2018

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Alın teriyle toprağı bereketlendiren tarım emekçilerimiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı veren bütün işçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum."

Alın teriyle toprağı bereketlendiren tarım emekçilerimiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı veren bütün işçi kardeşlerimin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum. pic.twitter.com/2Wu0SEBgsn — Ahmet Eşref Fakıbaba (@aefakibaba) 1 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak:

"Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır."

Fedakârlıkları ve emekleri ile daha müreffeh bir Türkiye inşasında en büyük pay sahibi işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.



Helal rızık için çalışmayı ibadet olarak gören bir dinin mensupları olarak çalışanların emeği bizler için kutsaldır. pic.twitter.com/iGmIFGS1tn — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mayıs 2018

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik:

"Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması ve hak ettikleri çalışma şartlarına kavuşması en önemli önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Ülkemizin refahı, kalkınması ve hedeflerine ulaşması ancak adalet, emeğe saygı ve haksızlıklarla birlikte mücadele edilerek mümkün olacaktır. Emek dayanışmasının en önemli günü olan 1 Mayısın çalışanlarımızın hak ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmeleri için vesile olmasını temenni ediyorum. Emeğin ve alın terinin temsilcisi başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

"Milletimizin refahı ve helal kazanç için alın teri döken bütün işçilerimizin, emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Hep birlikte, hem ülkemizi hem de paylaşacağımız ekmeği büyüteceğiz."

Milletimizin refahı ve helal kazanç için alın teri döken bütün işçilerimizin, emekçilerimizin #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.



Hep birlikte, hem ülkemizi hem de paylaşacağımız ekmeği büyüteceğiz. pic.twitter.com/K7Bae4l6o7 — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 1 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutladı.

"Yeryüzünde ne varsa alın teriyle inşa eden emekçilerimizin ve tüm halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramını kutluyorum."

MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs mesajını sosyal medyadan verdi.

"Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 mayıs emek ve dayanışma günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum "

Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 30 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber