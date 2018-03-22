Siyasi partilerin mali denetim kararları resmi gazetede yayımlandı

Yüksek Mahkeme'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin 2014 yılı, Milliyetçi Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Ayyıldız Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin ise 2016 yılı kesin hesap incelemelerinde, mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararları alındı.

Kararda ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nin herhangi bir gelir ve gider ibraz edilmeyen Parti Genel Merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin 2014 yılı hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle hükmedildi.

Milliyetçi Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Ayyıldız Partisi ve Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin ise Genel Merkez ve il örgütlerine ait kesin hesapların denetimi gerçekleştirilemediğinden 2016 yılı hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Evrensel Yol Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Yeni Dünya Partisi, Türkiye Halk Partisi, Dolunay Partisi ve Çoğulcu Demokrasi Partisi'nin, genel merkezlerine ait 2016 yılı kesin hesaplarının, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulları tarafından alınmış, Parti Genel Merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararların ve partilerin 2016'da edindiği taşınmaz ve değeri 100 lirayı aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihini ve şekillerini gösteren listelerin gönderilmemesi nedeniyle, 2820 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca bu partiler hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan dolayı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Parti Genel Merkez kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden, 2016 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle hükmedildi.

İşçi Demokrasisi Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda ise Anayasa Mahkemesi'ne istenen bilgilerin belirtilen sürede verilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında ilgili kanun uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Ayrıca söz konusu parti hakkında mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan dolayı da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, Genel Merkez ve il örgütlerine ait kesin hesapların denetimi gerçekleştirilemediğinden 2015 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına, Serruh Kaleli'nin karşı oyu ve oy çokluğuyla hükmedildi.

İşçi Kardeşliği Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde 6 bin 900 lira gelir ve 7 bin 700 lira 12 kuruş giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre, doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Gönül Birliği Yeşiller Partisi'ne ilişkin incelemede ise dağılma hali ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitiyle 2016 yılı hesabının incelenmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

Kaynak: AA