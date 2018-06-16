Siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği

Siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koç, demokratik kültürün, şiddet, baskı, terör gibi unsurları barındırmaması gerektiğine dikkat çekti.

Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler" diye konuştu.

Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Koç, seçimlerde AK Parti'ye başarılar da diledi.

"İslam dünyasının huzura çok ihtiyacı var"

Emrullah İşler de Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İşler, "Huzura, barışa, İslam dünyasının çok ihtiyacı var. İslam dünyası kanla, gözyaşıyla anılıyor" dedi.

Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz" diye konuştu.

İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum" dedi.

DSP heyetinin ziyareti

Koç, AK Parti heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.

Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.

Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul, Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.

Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.

CHP'den AK Parti'ye ziyaret

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret etti.

Konukları AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Enes Günay karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya'dan oluşan CHP heyeti ziyarette bulundu.

Karacan, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu, bu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde yola devam etmeleri gerektiğini söyledi. Karacan, nazik ziyareti için CHP heyetine teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık da bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu belirterek, bütün bayramların bayram tadında geçmesini diledi.

MHP heyetinin ziyareti

AK Parti'yi daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MYK üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, MHP ile Cumhur İttifakı'nda beraber olduklarını hatırlatarak, devletin beka sorunu olduğunda MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin duyarlılık gösterdiğini, bu kapsamda Cumhur İttiakı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yaptığını söyledi.

MHP'nin tüm fertleri ve teşkilatlarının bayramını kutlayan Karacan, "Bu ülkenin geleceği için bu memleketin selameti açısından her zamanki doğru kararlarda yine beraber hareket edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da bayramın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti heyeti, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet, siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde MHP'yi ziyaret etti.

AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay karşıladı.

Karakaya ziyarette yaptığı konuşmada, Suruç'taki saldırı hakkında "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. AK Parti camiasına, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah başka bir benzeri olayla karşılaşmadan 24 Haziran akşamı bu süreci başarıyla tamamlamış olacağız. Başınız sağolsun, geçmiş olsun" dedi.

Terörle mücadeleye değinen Karakaya, "Geçmiş seçimlere bakarak bu dönemdeki seçimlerin çok daha demokratik olacağını, oradaki kardeşlerimiz, halkımız açısından daha bir kendi iradelerini sandığa yansıtabileceklerini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da Suruç'ta AK Parti'lilere "menfur bir saldırı" yapıldığını belirterek, "Malum örgütün bir provokasyonu olduğunu, o provokasyonun o noktaya gelmesinin de gerçekten milletimiz adına üzüntü verici olduğunu kabul etmemiz lazım. Hiçbir seçimde böyle bir olay yaşanması kabul edilemez, olmaması gerekir. O konuda bütün partilere itidal tavsiye etmek lazım. İnşallah bir daha buna benzer olaylar olmaz" dedi.

BBP'den MHP'ye bayram ziyareti

Bu arada, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki heyet de MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Karakaya, "kardeş parti" olarak nitelediği BBP'nin tüm teşkilatının ve Genel Başkan Mustafa Destici'nin bayramını kutladı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Eren de Suruç'taki saldırıyı kınayarak, "AK Parti camiasına, ülkemize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde başarılı olması temennisinde bulunan Eren, "Cumhur İttifakı'ndan seçimde yüzde 55-60 civarında oy bekliyoruz" diye konuştu.

CHP, DSP ve Saadet Partisi HDP'ye ziyarette bulundu

CHP, DSP ve Saadet Partisi, HDP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Siyasi partiler arasındaki Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında HDP’ye sırasıyla CHP, DSP ve Saadet Partisi yöneticileri geldi.

Bayram ziyareti yapan siyasi parti heyetlerini, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve diğer partililer karşıladı.

CHP'li heyette Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile Parti Meclisi üyeleri Yıldırım Kaya ve Bülent Kuşoğlu yer aldı.

Saadet Partisi heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığında Fatih Beyazıt ve Mehmet Fethi Öztürk'ten oluştu.

DSP heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Erdin Özdil başkanlık etti.

HDP'li Sancar ve beraberindekiler, parti yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA