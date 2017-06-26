Siyasi partiler arasında bayramlaşma

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

CHP'lileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet karşıladı.

Şahin, bayramın tüm ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek, tüm dünyada yaşayan Müslümanların birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olmasını temenni etti.

Toplumsal sorunların çözümünde en büyük rolün iktidar ve ana muhalefet partisine düştüğünü dile getiren Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılına yaklaşıldığını hatırlattı. Şahin, "15 Temmuz öncesi ve sonrasında etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerimiz anılacak. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi konusunda toplumun duyarlılığı, dikkati o noktaya çekilecek. 15 Temmuz sonrasında yakalamış olduğumuz o güzel atmosferin, havanın, Yenikapı ruhunun yeniden dirilmesini ve ülkeye egemen olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Kimseyle hiçbir husumeti olmadan bir yürüyüş içerisinde"

CHP Genel Sekreteri Sındır da sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün AK Parti teşkilatına en içten sevgi ve selamlarını ileterek başladı.

Kırgınlık ve küskünlüklerin bir daha hatırlanmamak üzere silinmesi gerektiğini ifade eden Sındır, "Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize bakalım. Bayram, devletimizin ve milletimizin bekası, geleceği ve insanlık adına daha güzel bir gelecek için vesile olsun. Sayın Genel Başkanınıza geçmiş olsun dileğimizi de ifade etmek isterim." dedi.

MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti'de MHP'lileri, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığındaki heyet karşıladı.

Şahin, MHP heyetine bayram ziyareti için teşekkür etti, Ankara Milletvekili ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları Mali ve İdari İşler Başkanı Pınar Doğan Aksoy, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Özbey'den oluşan AK Parti heyetini tanıttı.

Türkiye'nin uzun süredir terörle mücadelede kararlılık gösterdiğini, PKK, FETÖ, DHKP-C ve diğer terör örgütlerine karşı çok güçlü bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Şahin, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile mücadele konusunda çok kararlı adımlar atıldığını söyledi.

"Siyasi partiler, ülke meselelerinde birlik ve beraberlik içinde olmalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan, MHP heyetinde yer alan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Şekerci ve Mesut Çelik'i tanıtarak, AK Parti'lilerin bayramını kutladı.

Türk İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı umutla karşılayamadığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Siyasi partiler, ülke meselelerinde birlik ve beraberlik içinde olmalı. Özellikle dış politikaya yönelik meselelerde daha açık, birbirini aydınlatıcı, geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaları gerekiyor."