Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin her köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız çünkü terör demek zulüm, geri kalmak, işsizlik, çukur siyaseti demektir. Bizim gayemiz de Türkiye’nin bütün zenginliğini kucaklamaktır." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Şimşek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’nin her köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız çünkü terör demek zulüm, geri kalmak, işsizlik, çukur siyaseti demektir. Bizim gayemiz de Türkiye’nin bütün zenginliğini kucaklamaktır." diyen Şimşek, Türkiye'yi bütün olarak müreffeh kılmak, ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’de her alanda olduğu gibi demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler ile ekonomide de çok büyük bir dönüşüm, çok büyük bir devrim yaşandığını kaydetti.

Demokrasinin daha da gelişmesi, hak ve özgürlüklerin doya doya yaşanabilmesi için en temel koşulun terörün bertaraf ve yok edilmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu, terörle mücadele edildiğini anlattı.

Şimşek, terörle mücadele için tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini daha da genişleteceklerine işaret ederek, tüm terör örgütlerinin zulüm, gözyaşı ve yıkım getirdiğini vurguladı.

Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliğine ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Bu, sadece siyasi istikrarı garanti altına alma değil, aslında önümüzdeki yüzyılda önümüze çıkabilecek siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.

Şimşek, bu sistem sayesinde terörle mücadele ve kalkınmada ellerinin daha da güçleneceğini anlatarak, "16 Nisan’da sandığa gittiğinizde vesayet sistemini de tarihin karanlık sayfasına gömeceksiniz." ifadelerini kullandı.