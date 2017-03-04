  • 04 MART 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.704
    EURO 3.933
  • BIST 89722.05
    ALTIN 146.931
Buradasınız : » » 'Siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır'

'Siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır'

Anayasa değişikliğine ilişkin de bilgi veren Şimşek,"Önümüzdeki yüzyılda önümüze çıkabilecek siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin her köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız çünkü terör demek zulüm, geri kalmak, işsizlik, çukur siyaseti demektir. Bizim gayemiz de Türkiye’nin bütün zenginliğini kucaklamaktır." dedi.

Şırnak'taki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığında partililere seslenen Şimşek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"Türkiye’nin her köşesinde teröre asla alan bırakmayacağız çünkü terör demek zulüm, geri kalmak, işsizlik, çukur siyaseti demektir. Bizim gayemiz de Türkiye’nin bütün zenginliğini kucaklamaktır." diyen Şimşek, Türkiye'yi bütün olarak müreffeh kılmak, ileriye taşımak istediklerini dile getirdi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye’de her alanda olduğu gibi demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler ile ekonomide de çok büyük bir dönüşüm, çok büyük bir devrim yaşandığını kaydetti.

Demokrasinin daha da gelişmesi, hak ve özgürlüklerin doya doya yaşanabilmesi için en temel koşulun terörün bertaraf ve yok edilmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, hükümetin bu konuda kararlı olduğunu, terörle mücadele edildiğini anlattı.

Şimşek, terörle mücadele için tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerini daha da genişleteceklerine işaret ederek, tüm terör örgütlerinin zulüm, gözyaşı ve yıkım getirdiğini vurguladı.

Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliğine ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Bu, sadece siyasi istikrarı garanti altına alma değil, aslında önümüzdeki yüzyılda önümüze çıkabilecek siyasi krizleri engellemek için olmazsa olmazdır." şeklinde konuştu.

Şimşek, bu sistem sayesinde terörle mücadele ve kalkınmada ellerinin daha da güçleneceğini anlatarak, "16 Nisan’da sandığa gittiğinizde vesayet sistemini de tarihin karanlık sayfasına gömeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: halkoylaması, anayasa değişikliği, Mehmet Şimşek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER