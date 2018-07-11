Siyasetçiler Srebrenitsa soykırımında ölenleri andı

Siyasetçiler, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Srebrenitsa'nın 23. yıl dönümünü anarak, "Bir daha tekrarlanmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Asla unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bir daha tekrarlanmasına da izin vermeyeceğiz.#Srebrenica pic.twitter.com/At6dbhIJlO — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 11 Temmuz 2018

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda, "Srebrenitsa Katliamının yıldönümünde, hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bizi toprağa gömdüler, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.”



| Aliya İzzetbegoviç |



Katliamının yıldönümünde, hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...



Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun...#Srebrenitsa pic.twitter.com/zvm0D81Ytf — Ruhsar Pekcan (@ruhsar_pekcan) 11 Temmuz 2018

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bosna Hersek kurucu başkanı Aliya İzzetbegoviç'in, “Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü alıntılayarak Srebrenitsa katlimanı "Asla unutma, unutturma" mesajını verdi.

“Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....”



Aliya İzzetbegoviç



#Srebrenitsa 11 Temmuz 1995



Asla unutma, unutturma. pic.twitter.com/VRuZSrZd1T — Zehra Zümrüt Selçuk (@zehra_zselcuk) 11 Temmuz 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, "Avrupa'nın orta yerinde acımasız, vicdansız, lanetli eller tarafından 8372 cana insafsızca kıyıldı" ifadelerini kullandı.

Bundan 23 yıl önce, tüm dünyanın gözleri önünde, Avrupa'nın orta yerinde acımasız, vicdansız, lanetli eller tarafından 8372 cana insafsızca kıyıldı. #Srebrenitsa’da katledilen masum insanlara rahmet diliyor, eli kanlı katillerini bu vesileyle bir kez daha lanetliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 11 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber