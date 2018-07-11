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Siyasetçiler Srebrenitsa soykırımında ölenleri andı

Bakanlar ve siyasetçiler Srebrenitsa soykırımının 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Siyasetçiler Srebrenitsa soykırımında ölenleri andı

Siyasetçiler, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Srebrenitsa'nın 23. yıl dönümünü anarak, "Bir daha tekrarlanmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda, "Srebrenitsa Katliamının yıldönümünde, hayatını kaybeden Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bosna Hersek kurucu başkanı Aliya İzzetbegoviç'in, “Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü alıntılayarak Srebrenitsa katlimanı "Asla unutma, unutturma" mesajını verdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Srebrenitsa Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, "Avrupa'nın orta yerinde acımasız, vicdansız, lanetli eller tarafından 8372 cana insafsızca kıyıldı" ifadelerini kullandı.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: srebrenitsa katliamı, Bosna Hersek
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