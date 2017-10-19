'Siyaset, insana hizmet, milletin refahı, çocuklarımızın geleceği için yapılır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyaset iktidar olmak için yapılmaz. Siyaset, insana hizmet için, milletin refahı, çocuklarımızın geleceği için yapılır. Bunu doğru yaparsanız millet size verdiği yetkiyi zaten yenileyecektir." dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Ankara Valiliğince "Muhtarlar Buluşması" düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Soylu, İçişleri Bakanlığının, bünyesinde köklü kurumları toplamış ve köklü bir devlet geleneğine sahip bir bakanlık olduğunu söyledi.

Muhtarlık kurumunun 1829'dan itibaren var olduğunu ve bu topraklar üzerindeki ilk idari seçimin 1830'larda muhtarlık seçimleriyle başladığını hatırlatan Soylu, "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağı, muhtarlık olmuştur." ifadesini kullandı.

Bir kuruma değer vermenin güzel sözlerle olmayacağını ifade eden Soylu, AK Parti hükümetleri olarak muhtarlarla ilgili 2002'den itibaren birçok yenilik ve iyileştirme yaptıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığını kurmak suretiyle muhtarlar ile Bakanlık arasındaki kurumsal bağı daha da güçlendirdiklerini belirten Soylu, dijital ortamda kurulan ve kısa adı MUBİS olan Muhtar Bilgi Sistemiyle de muhtarların taleplerinin merkeze daha hızlı iletilmesinin yolunun açıldığını vurguladı.

Özlük hakları noktasında yapılan iyileştirmeleri de hatırlatan Soylu, 2002'de 97 lira olan muhtar maaşlarını net bin 503 liraya çıkarttıklarını ve ayrıca 613 lira da SGK prim desteği verdiklerini söyledi. Soylu, bütün bunlara ilaveten, 2015'te yayımlanan genelgeyle 19 Ekim'in Muhtarlar Günü ilan edildiğini belirtti.

Kaynak: AA