'Siyaset dışı yollarla bir şeyleri değiştirebileceğinizi düşünmeyin'

Çeşitli temas için Kars'ta bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valiliğini ziyaret ederek Vali Rahmi Doğan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir gazetecinin terör örgütü PKK'nın son günlerde siyasileri hedef almasını hatırlatması üzerine Arslan, söz konusu saldırılarla kimsenin bir yere varamayacağını, terörle bir şeyi elde etmek isteyenlerin hiçbir şekilde emellerine ulaşamayacaklarını kaydetti.

Ülkeye siyaset kurumu aracılığıyla hizmet etmek isteyenlere namlu doğrultmak kadar haince bir şeyin olamayacağını aktaran Arslan, hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Arslan, "Gelin, siyaset yapacaksanız siyaset yapın. Onun dışındaki yollarla bu ülkede bir şeyleri değiştirebileceğinizi düşünmeyin çünkü buna asla izin vermedik, asla bugünden sonra da izin vermeyeceğiz. Elinizi de siyaset kurumunun yakasından çekin ki siyaset kurumu üzerinden insanlar, bu ülkeye hizmet edebilsin, bu ülkenin geleceğini daha iyi noktalara taşımak adına hizmet edebilsin." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Arslan, o gün milletin millet olma şuuruyla meydanlara indiğine ve bununla dünyaya ders verildiğine işaret etti.

Geçen yıl hükümet olarak 15 Temmuz'u tatil ilan ettiklerini anımsatan Arslan, "Ama tatil ilan edilmesi yatmamız, dinlenmemiz, memurların işe gitmemesi anlamında değil. Bir daha benzer bir hainliğin olmaması adına, milletin millet olma şuuruyla ilgili süreçleri canlı tutmak adına çok önemli etkinlikler olacak. Bu etkinlikler Ankara'da, İstanbul'da olduğu gibi 81 ilde, Kars'ta da olacak." ifadelerini kullandı.