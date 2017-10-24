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Buradasınız : » » 'Siyaset değil, nezaketsizlik değil, düpedüz düşmanlık'

'Siyaset değil, nezaketsizlik değil, düpedüz düşmanlık'

AK Parti Sözcüsü Ünal, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin, "Bu siyaset değildir, bu nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır' dedi.

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Siyaset değil, nezaketsizlik değil, düpedüz düşmanlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, "Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na çıkıp, 'hainler devlet yönetemez' gibi ağır, alçakça demiyorum çünkü alçaklık Necip Fazıl'ın ifadesinde bir irtifadır, çukur bir söylemle, çukur bir dille ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir üslupla bu şekilde bir açıklama yapmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Nevşehir'e geldi.

Üniversite yerleşkesindeki akademik yıl açılış töreni öncesinde bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Bu açıklama siyaset değildir, bu açıklama nezaketsizlik hiç değildir, bu düpedüz düşmanlıktır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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