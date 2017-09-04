  • 04 EYLÜL 2017, PAZARTESI

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Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindekiler Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Sivas Kongresinin 98. yıl dönümü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sivas Valisi Davut Gül ve bazı protokol üyeleri, Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi temsili olarak canlandırıldı.

Canlandırmayı izleyen Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki Selimefendizade'nin mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Ziyaretin ardından Yılmaz, Uslu, Gül, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programlara, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk ve Selim Dursun da katıldı.

Etiketler: sivas kongresi, yıl dönümü
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